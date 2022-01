नियोकोव पर WHO की राय



WHO के मुताबिक इंसानों पर नियोकोव के संभावित खतरे को जानने के लिए अधिक शोध की जरूरत है। WHO से जुड़े विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE), खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)हालात पर नजर रखे हुए हैं। WHO के मुताबिक, क्या नया वायरस मनुष्यों के लिए जोखिम पैदा करेगा, इसके लिए आगे बड़े अध्ययन की आवश्यकता होगी।