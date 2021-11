Omicron Variant से जुड़े हर सवाल का WHO ने दिया जवाब, जानिए कितना घातक है

-WHO ने ओमीक्रोन वैरिएंट को B.1.1529 के वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दिया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम तब दिया जाता है जब कोई सा वायरस तेजी से फैल रहा होता है या बहुत संक्रामक होता है। यह वैरिएंट का नाम WHO's की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वायरस इवोल्यूशन द्वारा दिया गया।

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन से समूचे विश्व में खलबली मची हुई है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। जिस पर शोध जारी है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। ओमीक्रोन वेरिएंट, डेल्टा से अधिक खतरनाक बताया जा रहा है। वैज्ञानिक इसे अबतक का सबसे खराब और डरावना वेरिएंट बता रहे हैं। ओमीक्रोन वेरिएंट के बारे में कुछ जरूरी बातें - -WHO ने ओमीक्रोन वैरिएंट को B.1.1529 के वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दिया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम तब दिया जाता है जब कोई सा वायरस तेजी से फैल रहा होता है या बहुत संक्रामक होता है। यह वैरिएंट का नाम WHO's की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वायरस इवोल्यूशन द्वारा दिया गया। - कितनी तेजी से फैल रहा है ओमीक्रोन वायरस? ओमीक्रोन वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है यह अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है। डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक खतरनाक है या नहीं। यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। हालांकि साउथ अफ्रीका में कई लोग वायरस की चपेट में आए है। लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। - वायरस की गंभीरता ? तेजी से फैल रहा वायरस कितना गंभीर और खतरनाक है यह अभी स्पष्ट नहीं है। साथ ही कोविड के दूसरे वेरिएंट और डेल्टा से भी खतरनाक है या नहीं इस पर शोध जारी है। यह वायरस कितना गंभीर है यह स्पष्ट करने में कुछ सप्ताह का समय भी लग सकता है। कोविड-19 के सभी प्रकार और प्रमुख रूप से कमजोर लोगों के लिए गंभीर बीमारी या मौत का कारण बन सकता है। जिसके लिए सावधानियां बरतना जरूरी है।

