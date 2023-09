Almonds for Weight Loss: बादाम के सेवन से पिघल जाएगी आपकी चर्बी, रिसर्च में हुआ खुलासा

नाश्ते में हम कई तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं जिसमें नट्स भी शामिल होते हैं।न इन नट्स में बादाम प्रमुख रूप से शामिल होती है क्योंकि ये हमारे शरीर व दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। अधिकतर लोग बादाम को भिगोकर खाना पसंद करते हैं क्योंकि इससे आपके शरीर में गर्मी नहीं होती है। कई लोग बादाम का दूध पीना भी पसंद करते हैं तो कई लोग बादाम को सूखे मेवा की तरह भी खाते हैं। पर क्या आपको पता है कि बादाम से आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं? (almonds for weight loss)

almonds for losing weight

बादाम से कैसे होता है वज़न कम? how almonds help in weight loss

रिसर्च के अनुसार बादाम में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, ये दोनों आपको तृप्ति (satiety value) प्रदान करते हैं, जिसका मतलब है कि आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे आपको बार-बार भूख नहीं लगती है। इसलिए आपको ट्रांस फैट से भरपूर जंक फूड खाने की क्रेविंग नहीं होती है। बादाम के सेवन से आप आसानी से अपना वज़न घटा सकते हैं।