पानी पीने से भी बढ़ जाता है वजन, जानें कितना पीना चाहिए पानी

How much water should one drink: वजन बढ़ाने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से भरपूर अधिक कैलोरी का सेवन करना होता है, लेकिन पानी में 0 कैलोरी होती है। फिर पानी पीने से कैसे बढ़ सकता है वजन? क्या वाकई अधिक पानी पीने से वजन बढ़ता है? आओ जानते हैं कि हमें कितना पानी पीना चाहिए।