Peanuts health benefits: पीनट्स खाने से शरीर को मिलते हैं ये 9 फायदे
, सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (17:07 IST)
यदि आप मोटापे से परेशान हैं तो आपको मूंगफली का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। ज्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है। और अगर आपको नट्स से एलर्जी है तो मूंगफली से बचना चाहिए।
मूंगफली के दाने खाने से शरीर को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
1. प्रोटीन का अच्छा स्रोत: मूंगफली में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो मांसपेशियों को मजबूती देने, शरीर के ऊतकों की मरम्मत करने और सामान्य विकास के लिए जरूरी है।
2. स्वस्थ वसा: मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा होती है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं और शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं।
4. विटामिन और खनिज: मूंगफली में विटामिन E, विटामिन B3 (नियासिन), फोलेट, और खनिज जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस, और पोटेशियम होते हैं, जो त्वचा, तंत्रिका तंत्र, और हड्डियों के लिए फायदेमंद हैं।
5. एंटीऑक्सिडेंट्स: मूंगफली में एंटीऑक्सिडेंट्स (जैसे रेस्वेराट्रॉल) होते हैं, जो शरीर को फ्री रैडिकल्स से बचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। ये कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में मदद कर सकते हैं।
6. वजन नियंत्रण: मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों होते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और भूख को नियंत्रित करते हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इनमें कैलोरी भी ज्यादा होती है, तो अधिक मात्रा में न खाएं।
7. दिल के लिए फायदेमंद: मूंगफली में मौजूद स्वास्थ्यवर्धक वसा, विशेष रूप से ओमेगा-3 फैटी एसिड, दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।
8. मस्तिष्क स्वास्थ्य: मूंगफली में विटामिन B3 (नियासिन) और अन्य तत्व होते हैं, जो मस्तिष्क के कार्य को सुधारते हैं, मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं और डिमेंशिया जैसी बीमारियों के जोखिम को घटा सकते हैं।
9. हड्डियों को मजबूती: मूंगफली में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
