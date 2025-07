डायबिटीज के मरीजों में अक्सर पाई जाती है इन 5 विटामिन्स की कमी, जानिए क्यों है खतरनाक

विटामिन C की कमी से क्या होता है?

डायबिटीज शरीर की हीलिंग क्षमता को धीमा कर देता है, और इसमें विटामिन C की कमी भी एक बड़ा कारण होती है। यह विटामिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। डायबिटिक लोगों में यह देखा गया है कि शरीर में विटामिन C का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे घाव भरने में समय लगता है, स्किन ड्राई हो जाती है और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं बार-बार होती हैं। विटामिन C युक्त फल जैसे आंवला, संतरा, अमरूद और नींबू डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए।