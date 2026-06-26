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Diabetes Control Tips: बिना दवा के भी कंट्रोल हो सकती है शुगर! आजमाएं ये 10 जादुई और बेहद आसान घरेलू उपाय

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An image depicting the concept that diabetes is a manageable condition
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Fri, 26 Jun 2026 (16:08 IST) Updated Date: Fri, 26 Jun 2026 (15:52 IST)
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Healthy Lifestyle for Diabetes: खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान के कारण आज के समय में मधुमेह (डायबिटीज) आज एक ऐसी बीमारी बन चुका है जो उम्र और देश की सीमाओं को लांघकर हर घर में पैर पसार रहा है। दुनिया भर में इसके मरीजों की संख्या डराने वाली रफ्तार से बढ़ रही है। इस साइलेंट किलर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज कई प्रकार की संस्थायें इस दिशा में काम कर रही है।ALSO READ: health care tips: खून गाढ़ा होने के प्रमुख लक्षण, रोग, कारण और उपचार
 
अगर आप या आपके परिवार में कोई इस समस्या से जूझ रहा है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव और आपके किचन में मौजूद ये 10 आसान देसी उपाय आपकी शुगर को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं। 
 
आइए जानते हैं डायबिटीज से बचाव के 10 आसान और प्राकृतिक उपाय
 

शुगर को जड़ से कंट्रोल करने के 10 अचूक और सरल उपाय

 
1. जामुन का सीजनल जादू: जामुन को 'डायबिटीज के मरीजों का खास फल' कहा जाता है। इसका गूदा, रस और छाल शुगर को बढ़ने नहीं देते।
 
2. जादुई 'जवारे': गेहूं के छोटे-छोटे पौधों (जवारे) का रस निकालकर रोज सुबह-शाम आधा कप पिएं। इसे 'ग्रीन ब्लड' कहा जाता है। जवारे का रस प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है और इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया गया है।
 
3. करेले का कड़वा सच: करेले का जूस इंसुलिन की तरह काम करता है। नए रिसर्च बताते हैं कि उबले हुए करेले का पानी पीने से भी ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से सामान्य होता है।
 
4. जामुन की गुठली का पाउडर: जामुन खाने के बाद उसकी गुठली फेंकें नहीं। सुखाकर चूर्ण बना लें। इसमें मौजूद 'जाम्बोलिन' तत्व स्टार्च को शुगर में बदलने से रोकता है। सुबह-शाम 3 ग्राम पानी के साथ लें।
 
5. मेथी दाने का चमत्कार: मेथी दाना पुरानी से पुरानी डायबिटीज को काबू कर सकता है। मेथी दाने का चूर्ण बना लें और रोज सुबह खाली पेट दो चम्मच पानी के साथ फांक लें।ALSO READ: Health tips: स्वस्थ जीवन के लिए 10 सरल और असरदार उपाय
 
6. गाजर और पालक की जुगलबंदी: डायबिटीज के कारण अक्सर आंखें कमजोर होने लगती हैं। इससे बचने के लिए गाजर और पालक का मिक्स जूस नियमित रूप से पिएं।
 
7. भूख का बेस्ट पार्टनर 'खीरा': शुगर के मरीजों को थोड़ी-थोड़ी देर में भूख लगती है। ऐसे में बार-बार भारी खाना खाने के बजाय खीरा खाएं। यह पेट भी भरेगा और शुगर भी नहीं बढ़ाएगा।
 
8. शलजम और हरी सब्जियां: खाने में शलजम की सब्जी या सलाद शामिल करें, यह ब्लड शुगर को घटाता है। इसके अलावा लौकी, तरोई, परवल और पपीता ज्यादा खाएं।
 
9. नींबू पानी से बुझाएं प्यास: डायबिटीज में बार-बार तेज प्यास लगना आम है। सादे पानी की जगह पानी में नींबू निचोड़कर पिएं, इससे बार-बार प्यास लगने की समस्या शांत होगी।
 
10. नीम, आंवला और गुड़मार का फॉर्मूला: रोज सुबह 2 चम्मच नीम का रस या 4 चम्मच आंवले का रस लें। आयुर्वेद में 'गुड़मार' की पत्तियों का काढ़ा भी शुगर के लिए रामबाण माना गया है।
 
गोल्डन टिप: सबसे जरूरी बात, ये सारे नुस्खे तभी काम करेंगे जब आप अपनी आदतों को सुधारेंगे। रोज कम से कम 30 मिनट तेज कदमों से चलें यानी ब्रिस्क वॉक करें, मीठे और जंक फूड से तौबा करें और एक्टिव रहें। बस, फिर देखिए आप कैसे मुस्कुराते हुए डायबिटीज की जंग जीत लेंगे!
 
मधुमेह एक गंभीर लेकिन नियंत्रित की जा सकने वाली बीमारी है। सही खानपान, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जागरूकता ही मधुमेह का सबसे बड़ा बचाव है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: World Drug Free Day 2026: विश्व नशा मुक्ति दिवस क्यों मनाना है जरूरी, जानें खास तथ्य
 

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