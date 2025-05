बिना दवा के अस्थमा कंट्रोल करने के लिए अपनाएं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डॉक्टर भी देते हैं सलाह

breathing exercises and technique for asthma patients in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सांसों की अहमियत हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब बात अस्थमा जैसी क्रॉनिक बीमारी की हो, तो यह सच सामने आता है कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन की असली धड़कन हैं। अस्थमा, जिसे हिंदी में दमा कहा जाता है, एक ऐसा रोग है जो रस्पैट्ररी सिस्टम को प्रभावित करता है और रोगी को बार-बार सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह बीमारी एलर्जी, पॉलुशन, मौसम में बदलाव और इमोशनल स्ट्रेस जैसे कई कारणों से उभर सकती है। हालांकि दवाइयां अस्थमा को कंट्रोल करने का मुख्य जरिया हैं, लेकिन हाल के वर्षों में ब्रीदिंग एक्सरसाइज (सांस लेने की तकनीकों) को बेहद प्रभावी पाया गया है।