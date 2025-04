लू लगने पर शरीर में दीखते हैं ये लक्षण, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय और ज़रूरी सावधानियां

What are the early signs of heat stroke: गर्मी का मौसम आते ही लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर भारत जैसे गर्म देश में, जहाँ तापमान अक्सर बहुत ज़्यादा होता है, हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। लू लगने पर शरीर कई तरह के संकेत देता है जिन्हें पहचानना और तुरंत कदम उठाना ज़रूरी है। इस लेख में हम लू लगने के लक्षणों, इससे बचाव के तरीकों, कुछ घरेलू उपायों और ज़रूरी सावधानियों के बारे में जानेंगे।