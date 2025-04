हीटवेव अलर्ट: मौसम विभाग ने दी चेतावनी, जानिए लू से बचने के 7 आसान उपाय और किन्हें बरतनी चाहिए खास सावधानी

how to treat heat stroke in hindi: भारत में गर्मियों का मौसम हर साल और अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। 2025 में भी मौसम विभाग (IMD - Indian Meteorological Department) ने हीटवेव अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के अनुसार, कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। खासकर उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी राज्यों में लू की स्थिति गंभीर हो सकती है। इस स्थिति को देखते हुए लू (loo) और हीट स्ट्रोक जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है।