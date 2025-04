महावीर जयंती पर जानिए उनकी अद्भुत शिक्षाएं

1. अहिंसा परमो धर्म (Non-violence is the Supreme Religion):

2. सत्य का महत्व (Truth is Eternal):

3. आत्म-संयम और साधना (Self-Discipline and Meditation):

5. करुणा और सहानुभूति (Compassion and Empathy):

6. मुक्ति के चार स्तंभ (The Four Pillars of Liberation):

- सम्यक दर्शन

- सम्यक ज्ञान