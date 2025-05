क्या 21 दिन, रोज़ 1 घंटा 'मैं स्वस्थ हूं', कहने से से ठीक हो सकते हैं लाइलाज रोग! समझिए एमिल कुए की विधि का रहस्य

अवचेतन मन की शक्ति पर एमिल कुए के विचार :

एमिल कुए का मानना था कि हमारा अवचेतन मन (Subconscious Mind) हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नियंत्रण रखता है। उनका तर्क था कि यदि हम सचेत रूप से सकारात्मक सुझावों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें, तो हम अपनी सेहत और जीवन में सुधार ला सकते हैं। उनका प्रसिद्ध वाक्य "Every day, in every way, I'm getting better and better" इसी सिद्धांत पर आधारित था। यह एक सामान्य सुझाव था जिसे दिन में कई बार दोहराने की सलाह दी जाती थी, खासकर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले।