50 की उम्र में अपनी डाइट से इन चीज़ों को करें टाटा बाय बाय

Food after 50 years

50 साल के बाद न खाएं ये चीज़ें | Foods to avoid after 50 years old

1. शक्कर का सेवन करें कम : शक्कर का सेवन करना हर उम्र के लोगों के लिए हानिकारक है लेकिन 50 की उम्र में आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। बढ़ती उम्र के साथ ही हमारी पेनक्रिया कमजोर होने लगती है जिससे हमारा शरीर शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इस कारण से शरीर में इंसुलिन कम होने लगता है जिससे शुगर की समस्या हो जाती है। अपनी डाइट में शक्कर या शुगर फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें। हनी और गुड़ का सेवन भी सिमित मात्रा में करें।