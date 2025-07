ये 10 फूड्स खाकर बढ़ जाता है आपका स्ट्रेस, भूलकर भी ना करें इन्हें खाने की गलती

Food which Can Cause Depression: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई किसी न किसी तरह के तनाव (Stress) से जूझ रहा है। चाहे ऑफिस का प्रेशर हो, रिश्तों की उलझन, या आर्थिक तनाव, मानसिक शांति का बैलेंस अक्सर डगमगाने लगता है। इस दौड़-भाग भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी डाइट पर ध्यान देना भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपकी परेशानी को बढ़ा सकते हैं? जी हां, हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग और मूड पर पड़ता है।