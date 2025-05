बच्चों का माइंड शार्प बनाने वाले 8 बेस्ट फूड्स, डेली डाइट में तुरंत करें शामिल

foods that help in the brain development of children: हर पैरेंट चाहता है कि उसका बच्चा होशियार, एक्टिव और पढ़ाई में तेज़ हो। लेकिन सिर्फ़ स्कूल या कोचिंग से बच्चों का ब्रेन शार्प नहीं बनता, इसके लिए जरूरी होता है सही न्यूट्रिशन और बैलेंस्ड डाइट। बचपन में ब्रेन डेवलपमेंट की स्पीड सबसे तेज़ होती है, और इस दौरान बच्चों को कुछ खास nutrients की बहुत जरूरत होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसका ब्रेन लगातार ग्रो करता है। रिसर्च बताती हैं कि जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चे का ब्रेन लगभग 90% तक डेवलप हो चुका होता है। इसलिए अगर इस समय उनके खाने में brain boosting foods शामिल कर दिए जाएं, तो बच्चे की मेमोरी, कॉन्सन्ट्रेशन और लर्निंग स्किल्स बेहतरीन हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 8 best foods जो आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में कर सकते हैं कमाल और साथ ही ये भी जानिए कि इन्हें डाइट में कैसे शामिल करें।