Life in the times of corona : Work from home के लिए महत्वपूर्ण टिप्स

Covid-19 के संक्रमण को कम करने के लिए बड़ी कंपनियों ने कर्मचारियों से 'वर्क फ्रॉम होम' शुरू करने को कहा। दूर से काम करने वालों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार 'वर्क फ्रॉम होम' स्थिति से निपट रहे हैं तो आपको इसमें समस्या आ सकती है और आप काफी परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यह पहली बार है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिसको अपनाकर आप इस समस्या से निपट सकते हैं। आपका पहला कार्य आपके घर में एक कार्यक्षेत्र बनाना है, जो 'वर्क फ्रॉम होम' के लिए अनुकूल है। इसके लिए आपको एक ऐसा कमरा चाहिए, जहां आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके। इसे आरामदायक बनाने के लिए एक उचित डेस्क वर्क चेयर की आपको जरूरत पड़ेगी। वर्क चेयर इसलिए, क्योंकि आपके लैपटॉप के साथ सोफे पर काम करने से शुरू होने वाले पीठ दर्द के लिए यह बेहतर है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। ध्यान रहे कि आप अपनी डेस्क को साफ-सुथरा रखें। अपने लैपटॉप, डायरी, पेन, सेलफोन और चार्जर को अपने पास ही रखें ताकि इन्हें ढूंढने में आपका टाइम खराब न हो। ध्यान रहे कि काम करते समय शोरगुल न हो जिससे कि आप अपने काम पर ध्यान दे सकें, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल बंद हैं, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि किस समय कौन बच्चों पर ध्यान देगा। जब आप काम कर रहे हैं तो कौन बच्चों की देखभाल करेगा? यदि आपका जीवनसाथी भी 'वर्क फ्रॉम होम' है तो समय स्लॉट और बच्चों से संबंधित कार्यों को साझा करें, वहीं डोरबेल जैसी अन्य गड़बड़ियों के लिए दिनचर्या और नियम व्यवस्थित करें। मानसिक संतुलन के लिए ब्रेक जरूर लें। ऑफिस में आप अपने सहकर्मी के साथ चाय या कॉफी के लिए जरूर जाते हैं, तो घर में इसके बजाय आप थोड़ी देर मामूली काम या बस अपनी सीट से उठने और थोड़ा खड़े होने के लिए ब्रेक ले सकते हैं। अपना पूरा फोकस अपने काम में रखें। मोबाइल में सिर्फ अपने ऑफिस संबंधित अपडेट के लिए ही मोबाइल का इस्तेमाल करें

