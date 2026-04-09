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10 Health benefits of Sattu: सत्तू के सेवन से सेहत को मिलेंगे ये 10 फायदे

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गर्मियों में सेहत का वरदान सत्तू
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (10:02 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (10:27 IST)
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Instant Energy: सत्तू, जो मुख्य रूप से भुना हुआ चना या अन्य दालों से तैयार किया जाता है, भारत के पारंपरिक सुपरफूड्स में से एक है। यह न केवल पेट को भरा रखने में मदद करता है, बल्कि शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। गर्मियों में इसे ठंडा पानी या छाछ के साथ पीने से शरीर को ठंडक मिलती है, और सर्दियों में गर्म पानी या दूध में मिलाकर लेने से शरीर में गर्मी बनी रहती है। सत्तू की लोकप्रियता सिर्फ इसके स्वाद के कारण नहीं, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ के कारण भी है।
 

यहां पाठकों की सुविधा के लिए सत्तू के सेवन से होने वाले 10 प्रमुख फायदे दिए गए हैं:

 

1. शरीर को रखे ठंडा

सत्तू की तासीर स्वाभाविक रूप से ठंडी होती है। गर्मियों में इसका शरबत पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और लू लगने या हीट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है।
 

2. ऊर्जा का पावरहाउस

सत्तू में उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और खनिज होते हैं। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आप दिन भर सक्रिय महसूस करते हैं।
 

3. पाचन तंत्र में सुधार

इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो कब्ज (Constipation) की समस्या को दूर करता है और पेट को साफ रखने में मदद करता है। यह मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है।
 

4. वजन घटाने में सहायक

सत्तू का सेवन करने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती। यह आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं और वजन कम करने में मदद मिलती है।
 

5. डायबिटीज के मरीजों के लिए उत्तम

सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है। यह ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता, इसलिए मधुमेह के रोगियों के लिए यह एक बेहतरीन नाश्ता है।
 

6. नेचुरल प्रोटीन शेक

जिम जाने वालों या शारीरिक मेहनत करने वालों के लिए सत्तू प्रोटीन का सबसे सस्ता और प्रभावी स्रोत है। यह मांसपेशियों की रिकवरी और मजबूती में मदद करता है।
 

7. महिलाओं के लिए लाभकारी

गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। सत्तू आयरन की कमी को पूरा करता है और कमजोरी को दूर करने में सहायक है।
 

8. ब्लड प्रेशर नियंत्रित करे

सत्तू में पोटेशियम और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो रक्तचाप (Blood Pressure) को संतुलित रखने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है।
 

9. कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार

नियमित रूप से सत्तू का सेवन करने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, जिससे धमनियां स्वस्थ रहती हैं।
 

10. त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

सत्तू में आयरन और फोलिक एसिड जैसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को चमकदार बनाते हैं और बालों को झड़ने से रोकते हैं। यह शरीर के विषाक्त पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालता है।
 

प्रो टिप: सत्तू का पूरा लाभ लेने के लिए इसे चीनी के बजाय गुड़ के साथ या फिर नमक, जीरा और नींबू डालकर छाछ की तरह पिएं। खाली पेट सत्तू का शरबत पीना सबसे अधिक फायदेमंद माना जाता है।

 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

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WD Feature Desk
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (10:02 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (10:27 IST)

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