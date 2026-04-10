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Sattu Recipes: गर्मी में सेहत को लाभ देगी सत्तू की 5 बेहतरीन रेसिपीज

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हेल्दी सत्तू रेसिपीज
BY: WD News Desk
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (09:55 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (10:07 IST)
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Sattu 5 recipes : सत्तू, भारत का पारंपरिक सुपरफूड, सिर्फ हेल्दी नहीं बल्कि बेहद स्वादिष्ट भी होता है। यह मुख्य रूप से भुने चने, जौ या दालों से तैयार किया जाता है। पुराने समय से सत्तू उत्तर भारत में खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में लोकप्रिय रहा है। सत्तू रेसिपीज न केवल स्वाद में बेहतरीन होती हैं, बल्कि तैयारी में आसान और पौष्टिकभी होती हैं। यह हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है – चाहे बच्चे हों, युवा या बुजुर्ग।ALSO READ: मैंगो फालूदा आइसक्रीम रेसिपी: घर पर बनाएं स्वादिष्ट आम फालूदा
 
1. क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत (देसी एनर्जी ड्रिंक)
2. सत्तू का मीठा शरबत
3. सत्तू का पराठा (प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट)
4. लिट्टी चोखा (पारंपरिक स्वाद)
5. सत्तू के लड्डू (बिना आग जलाए मिठाई)
 

यहां सत्तू की 5 सबसे लोकप्रिय और आसान रेसिपीज दी गई हैं:

 

1. क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत (देसी एनर्जी ड्रिंक)

यह गर्मियों के लिए सबसे बेहतरीन ड्रिंक है।
 
बनाने की विधि:  एक गिलास ठंडे पानी में 2-3 चम्मच सत्तू डालें। इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और नींबू का रस मिलाएं। इसे अच्छे से घोलें और पुदीने की पत्तियों से सजाकर ठंडा-ठंडा पिएं।
 

2. सत्तू का मीठा शरबत

उन लोगों के लिए जिन्हें मीठा पसंद है, यह एक हेल्दी विकल्प है।
 
विधि: एक गिलास पानी या ठंडे दूध में 2 चम्मच सत्तू मिलाएं। मिठास के लिए चीनी की जगह गुड़ का पाउडर या शहद का उपयोग करें। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें। यह बच्चों के लिए एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट ड्रिंक है।
 

3. सत्तू का पराठा (प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट)

बिहार और यूपी में यह बहुत चाव से खाया जाता है।
 
कैसे करें तैयार: सत्तू में बारीक कटा प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, कलौंजी, और सबसे जरूरी—आम के अचार का मसाला और सरसों का तेल मिलाएं। इस मिश्रण को आटे की लोई में भरकर बेल लें और तवे पर घी या तेल के साथ पराठे की तरह सेकें।
 

4. लिट्टी चोखा (पारंपरिक स्वाद)

सत्तू का नाम आते ही सबसे पहले लिट्टी का ख्याल आता है।
 
विधि: सत्तू का मसाला बिल्कुल पराठे की तरह (ऊपर बताई गई विधि से) तैयार करें। आटे की सख्त लोइयां बनाकर उसमें मसाला भरें और गोल आकार दें। इन्हें कंडों (उपलों) की आंच पर या ओवन में सेकें। इसे बैंगन के भरते (चोखा) और ढेर सारे घी के साथ परोसें।
 

5. सत्तू के लड्डू (बिना आग जलाए मिठाई)

अगर आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो यह झटपट बनने वाली रेसिपी है।
 
विधि: एक बर्तन में सत्तू लें, इसमें पिसा हुआ गुड़ या देसी खांड मिलाएं। स्वाद के लिए इलायची पाउडर और बारीक कटे हुए मेवे (बादाम, काजू) डालें। अब इसमें पिघला हुआ शुद्ध देसी घी थोड़ा-थोड़ा डालकर अच्छे से मिलाएं और छोटे-छोटे लड्डू बांध लें। ये लड्डू कई दिनों तक खराब नहीं होते।
 
सुझाव: सत्तू खरीदते समय ध्यान रखें कि वह ताजा पिसा हुआ हो। चने के सत्तू का स्वाद सबसे बेहतरीन होता है, लेकिन आप अपनी पसंद के अनुसार जौ और चने का मिक्स सत्तू भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: LPG गैस के बिना शाकाहारी व्यंजन: 10 स्वादिष्ट और सेहतमंद चाट रेसिपी
 

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Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (09:55 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (10:07 IST)

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