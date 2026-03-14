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LPG गैस के बिना शाकाहारी व्यंजन: 10 स्वादिष्ट और सेहतमंद चाट रेसिपी

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LPG गैस के बिना रेसिपी, स्वादिष्ट और सेहतमंद रेसिपी की फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (16:30 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (16:19 IST)
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Eco friendly vegetarian cooking: यहां पर हम कुछ लोकप्रिय और स्वादिष्ट शाकाहारी चाट रेसिपीज़ का विवरण दे रहे हैं, जो बिना LPG गैस के तैयार की जा सकती हैं। इन व्यंजनों को पारंपरिक तरीके से घर पर बनाना न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपको भारतीय स्वाद का भी असली अनुभव मिलेगा।ALSO READ: Gas-free vegetarian dishes: LPG गैस के बिना बनने वाले 20 शाकाहारी व्यंजन

आइए, जानते हैं इन रेसिपीज़ के बारे में:

 

1. स्प्राउट्स चाट (अंकुरित अनाज चाट)

 
सामग्री:
 
* अंकुरित मूंग, चना या अन्य अनाज
* टमाटर, प्याज, खीरा कटा हुआ
* हरी मिर्च, अदरक, नींबू का रस
* चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर
* नमक, हरी धनिया
 
विधि:
 
1. अंकुरित अनाज को अच्छी तरह धोकर छलने में रखें।
2. अब उसमें टमाटर, प्याज, खीरा, हरी मिर्च और अदरक डालें।
3. मसाले, नमक और नींबू का रस डालें।
4. हरी धनिया से सजाकर परोसें।
 
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2. भेलपुरी

 
सामग्री:
 
* मुरमुरे (पफ राइस)
* उबली हुई आलू, टमाटर, प्याज
* हरी चटनी, मीठी चटनी
* ताजे धनिया पत्ते
* चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, नमक
 
विधि:
 
1. मुरमुरों को एक बड़े बर्तन में डालें।
2. उबले आलू, टमाटर, प्याज, चटनी और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएँ।
3. धनिया पत्तों से सजाकर तुरंत सर्व करें।
 
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3. सेवपुरी

 
सामग्री:
 
* पूरियां (सेवपुरी के लिए)
* उबले आलू, मटर
* हरी चटनी, मीठी चटनी
* भुना जीरा, चाट मसाला
* सेव, धनिया पत्ते
 
विधि:
 
1. प्रत्येक पूरियां को आधा काटें और उसमें उबला आलू और मटर भरें।
2. ऊपर से हरी चटनी, मीठी चटनी, मसाले डालें।
3. सेव और धनिया पत्ते से सजाकर सर्व करें।
 
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4. दहीपुरी

 
सामग्री:
 
* पूरियां (दहीपुरी के लिए)
* ताजे दही, उबले आलू
* हरी चटनी, मीठी चटनी
* भुना जीरा, चाट मसाला
* सेव, धनिया पत्ते
 
विधि:
 
1. पूरियां को आधा काटकर उसमें उबला आलू भरें।
2. ऊपर से दही, चटनी, मसाले डालें।
3. सेव और धनिया पत्ते से सजाकर परोसें।ALSO READ: गैस सिलेंडर खत्म होने का डर छू मंतर! बिना LPG गैस के भी पक सकता है खाना, ये 7 तरीके हैं सबसे बेस्ट
 
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5. फ्रूट चाट (फलों की चाट)

 
सामग्री:
 
* ताजे फल (सेब, केले, अनार, अंगूर)
* काला नमक, चाट मसाला
* नींबू का रस
* हरी मिर्च (वैकल्पिक)
 
विधि:
 
1. सभी फलों को छोटे टुकड़ों में काटें।
2. काला नमक, चाट मसाला और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें।
3. हरी मिर्च डालकर तुरंत परोसें।
 
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6. दही चावल

 
सामग्री:
 
* उबले चावल
* ताजे दही
* जीरा, राई
* हरी मिर्च, करी पत्ते
* हिंग, नमक
 
विधि:
 
1. उबले चावल में दही मिला लें।
2. एक पैन में जीरा, राई, करी पत्ते, हिंग और हरी मिर्च तड़का लगाकर चावलों पर डालें।
3. नमक डालकर सर्व करें।
 
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7. दही पोहा

 
सामग्री:
 
* पोहा (साधारण चिउड़े)
* दही
* हरी मिर्च, हल्दी
* धनिया पत्ते, भुना जीरा पाउडर
 
विधि:
 
1. पोहा को धोकर उसे दही में मिलाएँ।
2. हरी मिर्च, हल्दी और धनिया पत्ते डालें।
3. भुना जीरा पाउडर डालकर गरमागर्म परोसें।
 
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8. नींबू पोहा (भीगा हुआ)

 
सामग्री:
 
* पोहा (चिउड़े)
* नींबू का रस
* हरी मिर्च, कच्चा नारियल, धनिया
* भुना जीरा, नमक
 
विधि:
 
1. पोहा को धोकर निचोड़ लें।
2. नींबू का रस, कटी हरी मिर्च और मसाले डालें।
3. कच्चा नारियल और धनिया पत्तों से सजाकर परोसें।
 
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9. मूंग दाल कोशिंबीर (सलाद)

 
सामग्री:
 
* मूंग दाल (उबली हुई)
* कच्ची सब्जियाँ (टमाटर, प्याज, खीरा)
* हरी मिर्च, धनिया पत्ते
* चाट मसाला, नमक
 
विधि:
 
1. उबली मूंग दाल में सब्जियाँ डालें।
2. चाट मसाला, नमक, हरी मिर्च और धनिया डालकर मिलाएं।
3. तुरंत सर्व करें।
 
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10. चना चाट

 
सामग्री:
 
* उबले हुए चने
* टमाटर, प्याज, खीरा
* हरी मिर्च, हरी चटनी, मीठी चटनी
* चाट मसाला, काला नमक, नींबू का रस
 
विधि:
 
1. उबले चनों को एक बड़े बर्तन में डालें।
2. उसमें टमाटर, प्याज, खीरा, हरी मिर्च और मसाले डालें।
3. हरी चटनी, मीठी चटनी और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएँ।
4. चाट मसाला डालकर सर्व करें।
 
इन सभी रेसिपीज़ को बिना गैस के तैयार किया जा सकता है, जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं। इन्हें आप किसी भी अवसर पर आसानी से बना सकते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Gas-free vegetarian dishes: LPG गैस के बिना बनने वाले 20 शाकाहारी व्यंजन

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