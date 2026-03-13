Gas-free vegetarian dishes: LPG गैस के बिना बनने वाले 20 शाकाहारी व्यंजन

तो आइए यहां जानते हैं LPG गैस के बिना 20 शाकाहारी व्यंजन बनाने की विधियां... 1. पनीर टिक्का (तंदूरी)

विधि: * पनीर के टुकड़ों को दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और मसालों के मिश्रण में 30 मिनट तक मेरिनेट करें।

* फिर इन पनीर के टुकड़ों को ओवन में 180°C पर 10-15 मिनट तक बेक करें। * तंदूरी पनीर टिक्का तैयार है, इसे चटनी के साथ सर्व करें।

2. फलाहार (फल, दही, ड्राई फ्रूट्स) विधि: * अलग-अलग ताजे फल जैसे सेब, केले, अंगूर काट लें।

* इनमें दही और ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू, अखरोट) डालकर मिक्स करें। * स्वाद के लिए शहद या चीनी भी डाल सकते हैं।

3. पानीपुरी विधि: * पानीपुरी के गोलगप्पे को बाजार से ले आइए।

* उबले हुए आलू, चने और मसालों को मिला लें। * फिर तैयार की हुई ताजगी से पानी (पुदीना, इमली चटनी) डालकर पानीपुरी सर्व करें।

4. दही वड़ा विधि: * उड़द दाल को रात भर भिगोकर पीस लें। * छोटी-छोटी वड़ियां बना कर उन्हें गर्म पानी में डालें।

* फिर दही, चटनी, और मसालों के साथ परोसें। 5. सेंवई की खीर विधि:

* सेंवई को घी में हल्का सा सेंकें। * फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची डालकर उबालें। * खीर गाढ़ी होने तक पकाएं और फिर ठंडा होने पर सर्व करें।

6. पनीर सैंडविच विधि: * ब्रेड स्लाइस पर पनीर और हरी चटनी लगाएं।

* पनीर और अन्य सब्जियों (टमाटर, खीरा, प्याज) के साथ सैंडविच तैयार करें। * इस सैंडविच को ओवन में 5 मिनट तक बेक कर सकते हैं।

7. चटनी (पुदीना, धनिया, इमली) विधि: * पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, और लहसुन को मिक्सर में पीसकर चटनी तैयार करें।

* स्वाद अनुसार नमक और चीनी डालकर उसे सर्व करें। 8. स्वीट कॉर्न सूप (बिना गैस के)

विधि: * स्वीट कॉर्न को उबाल लें। * इसे टमाटर, प्याज, और मसालों के साथ मिक्सर में पीस लें।

* फिर ठंडा करके सूप तैयार करें और सर्व करें। 9. फल और नारियल का शेक विधि:

* ताजे फल (केला, पपीता) और नारियल के दूध को मिक्सर में डालकर शेक बनाएं। * उसमें शहद और बर्फ डालकर ठंडा-ठंडा सर्व करें।

10. मिल्कशेक (चॉकलेट, केले, स्ट्रॉबेरी) विधि: * दूध, चॉकलेट सिरप (या केले/स्ट्रॉबेरी) और चीनी को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स करें।

* फिर ठंडा करके सर्व करें। 11. गाजर का हलवा (ओवन में) विधि: * गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लें।

* इसे ओवन में बेक करने के लिए 180°C पर 20-25 मिनट तक पकाएं। * फिर दूध और चीनी डालकर और बेक करें।

* हलवा तैयार है! 12. आलू-मटर की चाट विधि: * उबले हुए आलू और मटर को एक साथ मिला लें।

13. टोफू टिक्का विधि: * टोफू के टुकड़ों को दही और मसालों में 15-20 मिनट तक मेरिनेट करें।

* ओवन में 200°C पर 10-15 मिनट तक बेक करें। * टोफू टिक्का तैयार है! 14. दही और आम का रायता

विधि: * ताजे आम को काटकर उसमें दही और मसालों का मिश्रण डालें। * कुछ समय के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करें और सर्व करें।

15. फल चाट विधि: * ताजे फल सेब, अनानास, पपीता, तरबूज, नारंगी काटकर मिक्स करें।

* फिर इसमें चाट मसाला और नींबू का रस डालकर चाट तैयार करें। 16. कद्दू का हलवा (ओवन में)

विधि: * कद्दू को कद्दूकस करके ओवन में बेक करें। * फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची डालकर और पकाएं।

* हलवा तैयार है! 17. पॉपकॉर्न विधि: * मक्का के दानों को माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बनाने के लिए रखें।

* फिर स्वाद अनुसार नमक और मक्खन डालकर परोसें। 18. खजूर और अखरोट की बर्फी विधि:

* खजूर और अखरोट को एक साथ पीस लें। * फिर इस मिश्रण को एक प्लेट में दबाकर बर्फी बना लें।

* ठंडा होने पर काट कर सर्व करें। 19. वेजिटेबल समोसा (फ्राई करके) विधि:

* समोसा पत्तियां तैयार करें और उबली हुई सब्जियां भरकर बंद कर लें। * इन्हें ओवन में या एयर फ्रायर में सेंक सकते हैं।

20. कुल्फी (फ्रीजर में सेट होने वाली) विधि: * दूध और चीनी को अच्छे से मिलाकर उसमें कटे हुए फल या ड्राई फ्रूट्स डालें।

* फिर इस मिश्रण को कुल्फी सांचा में डालकर फ्रीजर में 4-6 घंटे तक सेट होने दें। * ठंडी कुल्फी तैयार है!



