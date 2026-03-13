Gas-free vegetarian dishes: LPG गैस के बिना बनने वाले 20 शाकाहारी व्यंजन

Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (15:31 IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (15:28 IST)
तो आइए यहां जानते हैं LPG गैस के बिना 20 शाकाहारी व्यंजन बनाने की विधियां...
1. पनीर टिक्का (तंदूरी)
विधि:
* पनीर के टुकड़ों को दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और मसालों के मिश्रण में 30 मिनट तक मेरिनेट करें।
* फिर इन पनीर के टुकड़ों को ओवन में 180°C पर 10-15 मिनट तक बेक करें।
* तंदूरी पनीर टिक्का तैयार है, इसे चटनी के साथ सर्व करें।
2. फलाहार (फल, दही, ड्राई फ्रूट्स)
विधि:
* अलग-अलग ताजे फल जैसे सेब, केले, अंगूर काट लें।
* इनमें दही और ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू, अखरोट) डालकर मिक्स करें।
* स्वाद के लिए शहद या चीनी भी डाल सकते हैं।
3. पानीपुरी
विधि:
* पानीपुरी के गोलगप्पे को बाजार से ले आइए।
* उबले हुए आलू, चने और मसालों को मिला लें।
* फिर तैयार की हुई ताजगी से पानी (पुदीना, इमली चटनी) डालकर पानीपुरी सर्व करें।
4. दही वड़ा
विधि:
* उड़द दाल को रात भर भिगोकर पीस लें।
* छोटी-छोटी वड़ियां बना कर उन्हें गर्म पानी में डालें।
* फिर दही, चटनी, और मसालों के साथ परोसें।
5. सेंवई की खीर
विधि:
* सेंवई को घी में हल्का सा सेंकें।
* फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची डालकर उबालें।
* खीर गाढ़ी होने तक पकाएं और फिर ठंडा होने पर सर्व करें।
6. पनीर सैंडविच
विधि:
* ब्रेड स्लाइस पर पनीर और हरी चटनी लगाएं।
* पनीर और अन्य सब्जियों (टमाटर, खीरा, प्याज) के साथ सैंडविच तैयार करें।
* इस सैंडविच को ओवन में 5 मिनट तक बेक कर सकते हैं।
7. चटनी (पुदीना, धनिया, इमली)
विधि:
* पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, और लहसुन को मिक्सर में पीसकर चटनी तैयार करें।
* स्वाद अनुसार नमक और चीनी डालकर उसे सर्व करें।
8. स्वीट कॉर्न सूप (बिना गैस के)
विधि:
* स्वीट कॉर्न को उबाल लें।
* इसे टमाटर, प्याज, और मसालों के साथ मिक्सर में पीस लें।
* फिर ठंडा करके सूप तैयार करें और सर्व करें।
9. फल और नारियल का शेक
विधि:
* ताजे फल (केला, पपीता) और नारियल के दूध को मिक्सर में डालकर शेक बनाएं।
* उसमें शहद और बर्फ डालकर ठंडा-ठंडा सर्व करें।
10. मिल्कशेक (चॉकलेट, केले, स्ट्रॉबेरी)
विधि:
* दूध, चॉकलेट सिरप (या केले/स्ट्रॉबेरी) और चीनी को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स करें।
* फिर ठंडा करके सर्व करें।
11. गाजर का हलवा (ओवन में)
विधि:
* गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लें।
* इसे ओवन में बेक करने के लिए 180°C पर 20-25 मिनट तक पकाएं।
* फिर दूध और चीनी डालकर और बेक करें।
* हलवा तैयार है!
12. आलू-मटर की चाट
विधि:
* उबले हुए आलू और मटर को एक साथ मिला लें।
13. टोफू टिक्का
विधि:
* टोफू के टुकड़ों को दही और मसालों में 15-20 मिनट तक मेरिनेट करें।
* ओवन में 200°C पर 10-15 मिनट तक बेक करें।
* टोफू टिक्का तैयार है!
14. दही और आम का रायता
विधि:
* ताजे आम को काटकर उसमें दही और मसालों का मिश्रण डालें।
* कुछ समय के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करें और सर्व करें।
15. फल चाट
विधि:
* ताजे फल सेब, अनानास, पपीता, तरबूज, नारंगी काटकर मिक्स करें।
* फिर इसमें चाट मसाला और नींबू का रस डालकर चाट तैयार करें।
16. कद्दू का हलवा (ओवन में)
विधि:
* कद्दू को कद्दूकस करके ओवन में बेक करें।
* फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची डालकर और पकाएं।
* हलवा तैयार है!
17. पॉपकॉर्न
विधि:
* मक्का के दानों को माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बनाने के लिए रखें।
* फिर स्वाद अनुसार नमक और मक्खन डालकर परोसें।
18. खजूर और अखरोट की बर्फी
विधि:
* खजूर और अखरोट को एक साथ पीस लें।
* फिर इस मिश्रण को एक प्लेट में दबाकर बर्फी बना लें।
* ठंडा होने पर काट कर सर्व करें।
19. वेजिटेबल समोसा (फ्राई करके)
विधि:
* समोसा पत्तियां तैयार करें और उबली हुई सब्जियां भरकर बंद कर लें।
* इन्हें ओवन में या एयर फ्रायर में सेंक सकते हैं।
20. कुल्फी (फ्रीजर में सेट होने वाली)
विधि:
* दूध और चीनी को अच्छे से मिलाकर उसमें कटे हुए फल या ड्राई फ्रूट्स डालें।
* फिर इस मिश्रण को कुल्फी सांचा में डालकर फ्रीजर में 4-6 घंटे तक सेट होने दें।
* ठंडी कुल्फी तैयार है!
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।