गैस सिलेंडर खत्म होने का डर छू मंतर! बिना LPG गैस के भी पक सकता है खाना, ये 7 तरीके हैं सबसे बेस्ट

फायद: कंडे की आग को 'मद्धम आंच' (धीमी आंच) के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कंडे की आंच पर बनी रोटी, दाल या बाटी में एक खास तरह की 'सोंधी' खुशबू और स्वाद आता है जो गैस पर कभी नहीं मिल सकता। अगर कंडा पुराना हो जाए या जलकर राख बन जाए, तो वह पौधों के लिए बेहतरीन जैविक खाद (Organic Fertilizer) का काम करता है।