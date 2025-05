डाइट में ये 6 बदलाव आपके इंटेस्टाइन को बना सकते हैं मजबूत, बॉवेल कैंसर रिस्क होगा कम

what foods help prevent bowel cancer in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारी लाइफस्टाइल जितनी स्मार्ट हो गई है, उतनी ही हमारी सेहत पर इसका असर भी दिख रहा है। प्रोसेस्ड फूड, ओवरईटिंग, कम पानी पीना और रफेज की कमी जैसी डाइट की लापरवाहियां कई गंभीर बीमारियों का कारण बन रही हैं। उन्हीं में से एक है, बॉवेल कैंसर। भारत में भी अब यह बीमारी बढ़ती जा रही है, जिसका एक प्रमुख कारण है हमारे खाने की थाली में पोषक तत्वों की कमी और फाइबर की उपेक्षा। लेकिन खुशखबरी यह है कि कुछ साधारण डाइट बदलाव अपनाकर हम इस जानलेवा बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं।