पीरियड के फ्लोर और कलर से समझ आती है फर्टिलिटी की सेहत, जानिए पीरियड हेल्थ से जुड़ी जानकारी

पीरियड के फ्लोर और कलर से समझ आती है फर्टिलिटी की सेहत, जानिए पीरियड हेल्थ से जुड़ी जानकारी

What period flow tells about your fertility: पीरियड्स महिलाओं के शरीर में होने वाला एक हार्मोनल परिवर्तन है। एक स्वस्थ महिला में पीरियड अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण हैं। पीरियड साइकिल की लेंथ और ब्लड फ्लो एवं ब्लड के रंग का सीधा संबंध आपकी फर्टिलिटी से होता है। इसलिए पीरियड साइकिल का रेगुलर होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपके कंसीव करने की क्षमता को प्रभावित करता है। पीरियड फ्लो भी आपकी फर्टिलिटी के बारे में काफी कुछ बताता है। आइए वेबदुनिया हिंदी पर आज इस विषय पर आपको विस्तार से बताते हैं।





पीरियड फ्लो से फर्टिलिटी के संकेत (What does your period blood say about your fertility?)

आमतौर से पीरियड साइकिल 28 से 32 दिन का होता है। हर महिला में यह अलग हो सकता है। यदि आपका पीरियड साइकिल इस ड्यूरेशन में आता है तो यह आपकी फर्टिलिटी हेल्थ के लिए अच्छा संकेत है।

अगर आपको बहुत ज्यादा पीरियड फ्लो होता है और पीरियड्स लंबे समय तक चलता है तो यह मेनोरेजिया हो सकता है। यह इनफर्टिलिटी की वजह बन सकता है।

अगर आपका पीरियड तो बहुत कम है और सिर्फ एक दो दिन ही आपको ब्लीडिंग होती है तो यह भी अच्छा संकेत नहीं है। ALSO READ: फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन हैं जरूरी? जानें फर्टिलिटी के लिए डाइट और एक्सरसाइज का महत्व

पीरियड में ब्लड क्लॉट्स या लम्पस आना भी आपकी फर्टिलिटी कब लिए सही नहीं है।

अगर आपका पीरियड साइकिल बार-बार गड़बड़ होता है मतलब तो भी ये आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित करता है।

पीरियड की शुरुआत या आखिर में काले रंग का ब्लड आना खराब ब्लड फ्लो की तरफ इशारा करता है और इसका मतलब है कि यूट्रस सही तरह से काम नहीं कर रहा है।

पीरियड में आने वाला ब्लड और सर्वाइकल फ्ल्यूड का मिश्रण होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन की कमी है या आपको एनीमिया यानी खून की कमी है। एस्ट्रोजन की कमी यूट्राइन लाइनिंग पर असर डालती है और इसकी वजह से एम्ब्रियो के इंप्लाट होने में मुश्किल आती है।

पीरियड में बहुत अधिक भूरा ब्लड आना इस तरफ इशारा करता है कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन की कमी है। यह हार्मोन प्रेग्नेंसी के लिए बहुत जरूरी है।

अगर आपको पर्पल रंग का ब्लड आ रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो यह एस्ट्रोजन के बढ़े हुए होने, पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस का संकेत हो सकता है। ये सारी कंडीशन्स ओव्युलेशन और फर्टिलिटी पर असर डालती हैं।

अगर आपका पीरियड साइकिल 3-5 दिन चल रहा है, हेल्दी फ्लो आ रहा है और लाल रंग का खून आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हार्मोन सही तरह से काम कर रहे हैं और आपकी फर्टिलिटी सही है।

अगर आपको नारंगी रंग का खून रहा है, तो यह भी नॉर्मल है। लेकिन अगर इसमें से दुर्गंध आ रही है, तो यह इंफेक्शन का संकेत हो सकता है। अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।