मैन या वीमेन, दोनों में से किन्हें ज्यादा एक्सरसाइज करने की होती है जरूरत? जानिए कारण

who need to do more exercise men or women: आज के समय में हेल्थ और फिटनेस सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि जरूरत बन चुकी है। एक स्वस्थ शरीर ही हमें रोज़मर्रा की भागदौड़ में एक्टिव और प्रोडक्टिव बनाए रखता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि पुरुषों को ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है या औरतों को? क्या महिलाओं को हार्मोनल चेंजेज और पीरियड साइकिल के कारण एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? या फिर पुरुषों की मसल्स मास और फैट बर्निंग की जरूरत ज्यादा होती है? इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे कि किन कारणों से पुरुषों और महिलाओं की एक्सरसाइज की जरूरतें अलग होती हैं, और किन परिस्थितियों में किसे ज्यादा वर्कआउट की जरूरत पड़ती है।