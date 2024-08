World Lung Cancer Day 2024: विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस आज, जानें इतिहास, थीम और लक्षण

वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे 2024 की थीम- World Lung Cancer Day Theme 2024

बता दें कि वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे को हर साल एक विशेष थीम पर इस दिन को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटी/ FIRS द्वारा इस साल की थीम 'देखभाल की कमी को पूरा करें: कैंसर की देखभाल का हक हर किसी का है' (Bridge the care gap: Everyone has a right to cancer care) तय की गई है।