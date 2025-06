स्टडी : नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को अस्थमा का खतरा ज्यादा, जानिए 5 कारण

side effects of night shift for female: आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, ऑफिस, हॉस्पिटल, कॉल सेंटर, फैक्ट्री, मीडिया, और IT सेक्टर में दिन-रात मेहनत कर रही हैं। इनमें से कई महिलाएं रात की शिफ्ट (Night Shift) में भी काम करती हैं। लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चला है कि रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को अस्थमा (Asthma) का खतरा ज्यादा होता है। यूनाइटेड किंगडम की एक बड़ी हेल्थ स्टडी UK Biobank के मुताबिक, जो महिलाएं रात में काम करती हैं, उनमें मध्यम से गंभीर अस्थमा का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। यह अध्ययन इस बात की ओर इशारा करता है कि समय रहते सजग होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से 5 कारण हैं जिनकी वजह से नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं में अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है।