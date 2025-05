भारत में कोरोना का JN.1 वैरिएंट: जानिए कितना है खतरनाक और क्या हैं इसके प्रमुख लक्षण

symptoms of new variant of corona JN 1: एक बार फिर, कोरोना वायरस (Coronavirus) दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भारत में भी, खासकर आर्थिक राजधानी मुंबई, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में कोरोना वायरस के JN.1 वैरिएंट के मामलों में कुछ तेज़ी देखी गई है। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि यह नया वैरिएंट क्या है, यह कितना खतरनाक हो सकता है और इसके लक्षण क्या हैं ताकि हम सतर्क रह सकें।