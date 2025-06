शेफाली जरीवाला ले रहीं थीं ग्लूटाथियोन, क्या जवान बने रहने की दवा साबित हुई जानलेवा!

हाल के वर्षों में, ग्लूटाथियोन को "एंटी-एजिंग" (Anti-aging) और "त्वचा गोरा करने" (Skin whitening) वाले उपचारों में एक चमत्कारी घटक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। माना जाता है कि यह शरीर में मेलेनिन के उत्पादन को कम करता है, जिससे त्वचा का रंग हल्का हो सकता है। इसी वजह से कई लोग, खासकर सेलिब्रिटीज, इंजेक्शन या सप्लीमेंट्स के रूप में इसका सेवन कर रहे हैं। विटामिन सी (Vitamin C) के साथ इसका संयोजन भी खूब प्रचलन में है, क्योंकि विटामिन सी को ग्लूटाथियोन के प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है।

'जवान बने रहने की दवा' कैसे बन जाती है जानलेवा?

यह सच है कि ग्लूटाथियोन शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अत्यधिक या गलत तरीके से इस्तेमाल गंभीर स्वास्थ्य जोखिम (Health risks) पैदा कर सकता है। जब इसे सीधे इंजेक्शन के माध्यम से या अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है, तो इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स (Side effects) हो सकते हैं।

1. रक्तचाप में अचानक गिरावट (Sudden Drop in Blood Pressure): ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन से रक्तचाप में खतरनाक गिरावट आ सकती है, जिससे चक्कर आना, बेहोशी और यहां तक कि सदमा भी लग सकता है।

2. एलर्जिक रिएक्शन्स (Allergic Reactions): कुछ व्यक्तियों को ग्लूटाथियोन से गंभीर एलर्जी हो सकती है, जिसके लक्षणों में पित्ती, सूजन, सांस लेने में कठिनाई और एनाफिलेक्सिस शामिल हैं।

3. किडनी और लीवर को नुकसान (Kidney and Liver Damage): अत्यधिक मात्रा में ग्लूटाथियोन के सेवन से किडनी और लीवर पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है, जिससे इन अंगों को गंभीर नुकसान हो सकता है।

4. संक्रमण का खतरा (Risk of Infection): गैर-चिकित्सा पेशेवरों द्वारा दिए गए इंजेक्शन से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, खासकर अगर उपकरण निष्फल न हों।