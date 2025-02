किस महीने की धूप से मिलता है सबसे ज्यादा Vitamin D

Why Vitamin D important for body : धूप हमारे शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। धूप के माध्यम से शरीर को सीधे विटामिन डी मिलता है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भर जिंदगी में फुर्सत से धूप में बैठने का समय नहीं मिलता। लेकिन जहां एक और सर्दी के मौसम में धूप कम निकलने के कारण पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाता है। वहीं, गर्मी के महीने की धूप शरीर झुलसा देती है। ऐसे में ये बड़ी दुविधा का प्रश्न है कि विटामिन डी के लिए कौन से महीने की धूप सबसे अच्छी होती है। आइए वेबदुनिया हिंदी पर आज इन्हीं सवालों के सही जवाब जानते हैं ताकि धूप के माध्यम से आपको कुदरती तरीके से विटामिन डी मिल सके।





किस महीने की धूप से मिलती है शरीर को भरपूर विटामिन डी - Which month's sunlight provides the body with plenty of vitamin D

फरवरी के महीने की धूप शरीर में विटामिन डी की पूर्ति के लिए सबसे बढ़िया होती है। इस माह की धूप न तो बहुत तेज होती है और न हल्की। ऐसे में आप आसानी से सूर्य की रोशनी में कुछ देर खड़े रहकर विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं।





विटामिन डी क्यों है जरूरी - Why Vitamin D important for body

विटामिन डी हमारी हड्डियों और मसल्स के tissues को स्वस्थ्य रखने के लिए बहुत जरूरी होता है इसके साथ ही विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है।





धूप के अलावा विटामिन डी के स्त्रोत - Other than sunlight, where else can we get vitamin D?

तैलीय मछलियां, जैसे हेरिंग, सार्डिन, सैल्मन और मैकेरल

कुछ मशरूम, जैसे कि चैंटरेल्स, सेप्स और मोरेल्स

विटामिन डी रिच डेयरी उत्पाद

अंडे की जर्दी

डार्क चॉकलेट

विटामिन डी से भरपूर नाश्ता अनाज

मक्खन और मार्जरीन

मीट (कुछ हद तक)।

विटामिन डी की कमी क्या हो सकती है दिक्कत- What happens due to deficiency of Vitamin D

विटामिन डी की कमी से हड्डियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसकी कमी ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियों का कारण बन सकता है। अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।



