चैत्र नवरात्रि 2025: नवरात्रि व्रत कर कम करना चाहते हैं वजन, तो भूलकर भी ना खाएं ये 6 चीजें

What food to avoid in navratri: चैत्र नवरात्रि का पर्व आ गया है और भक्तजन मां दुर्गा की आराधना में जुट गए हैं। इस दौरान लोग उपवास भी रखते हैं और मां दुर्गा की कृपा पाने के साथ-साथ अपने शरीर को भी शुद्ध करते हैं। लेकिन अगर आप व्रत के साथ-साथ वजन कम करने का भी सोच रहे हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नवरात्रि के दौरान व्रत के समय गलत खानपान वजन घटाने की आपकी कोशिशों पर पानी फेर सकता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि किन चीजों से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि में लोग व्रत के दौरान फलाहार और व्रत वाली चीजें खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फूड्स वजन कम करने में बाधा बन सकते हैं? अगर आप नवरात्रि के दौरान वजन घटाना चाहते हैं, तो इन 6 चीजों से दूरी बनाना ही बेहतर है।