क्या सच में कैंसर पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है मैक्रोबायोटिक डाइट? जानिए कौन से फूड्स है इसमें शामिल

macrobiotic diet in hindi: आज के समय में जब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, तब मरीज और उनके परिवार इलाज के साथ-साथ सहायक डाइट प्लान (supportive diet plan) की तलाश में रहते हैं। ऐसे में एक नाम जो अक्सर सामने आता है, वह है- मैक्रोबायोटिक डाइट (Macrobiotic Diet)। कहा जाता है कि यह डाइट कैंसर से लड़ने में शरीर की मदद करती है, लेकिन क्या यह सच है? क्या ये डाइट हर कैंसर पेशेंट के लिए सही है? इस लेख में हम जानेंगे मैक्रोबायोटिक डाइट के फायदे, नुकसान और इसमें क्या-क्या फूड्स शामिल होते हैं...

मैक्रोबायोटिक डाइट क्या है? (What is Macrobiotic Diet in Hindi)

मैक्रोबायोटिक डाइट एक ऐसा खानपान सिस्टम है जो बैलेंस, शुद्धता और नैचुरल फ़ूड आइटम्स पर डिपेंडेंट होती है। यह डाइट जापानी परंपराओं से प्रेरित है और इसमें ज्यादातर संपूर्ण अनाज (whole grains), मौसमी सब्जियां (seasonal vegetables), समुद्री सब्जियां (sea vegetables), दालें, बीज और कुछ खास फर्मेंटेड फूड्स को प्राथमिकता दी जाती है। यह डाइट शरीर में pH बैलेंस, एनर्जी फ्लो और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के सिद्धांत पर काम करती है।