लाल टमाटर को छोड़िए, खाएं काला टमाटर

काला टमाटर क्या और कैसा है । What and how is black tomato-

अंग्रेजी में इसे इंडि‍गो रोज टोमेटो कहा जाता है। इसके उगाने का श्रेय रे ब्राउन को जाता है। इस टमाटर को जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा बनाया गया है। हालांकि इसके गुण और रंग के कारण यह प्रसिद्ध हो चला है। जब आप इसे काटेगे तो इसका गूदा लाल टमाटर की तरह की लाल होता है।