Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Summer health tips: लू और डिहाइड्रेशन से बचाने वाले 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स

Advertiesment
गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाव हेतु समर घरेलू पेय का फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:05 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (16:58 IST)
google-news
Health Tips for Summer: गर्मी के मौसम में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लू (Heatstroke) और डिहाइड्रेशन (Dehydration) का खतरा काफी बढ़ जाता है। शरीर से पसीने के माध्यम से पानी और जरूरी मिनरल्स तेजी से निकलते हैं, जिससे थकान, चक्कर, सिरदर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
 
ऐसे में शरीर को हाइड्रेटेड और ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए बाजार के ठंडे पेय की बजाय घरेलू और प्राकृतिक ड्रिंक्स सबसे सुरक्षित और फायदेमंद होते हैं। ये न केवल शरीर को ठंडक देते हैं बल्कि ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं।
 

नीचे दिए गए 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स गर्मी में लू और डिहाइड्रेशन से बचने में काफी मदद कर सकते हैं।

 

1. नींबू पानी

 
नींबू पानी गर्मियों का सबसे आसान और फायदेमंद पेय है। इसमें विटामिन C और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को तुरंत तरोताजा करते हैं।
कैसे बनाएं: एक गिलास ठंडे पानी में नींबू का रस, थोड़ा नमक और शहद या चीनी मिलाएं।
 
---

 

 2. छाछ (मट्ठा)

 
छाछ पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है और शरीर को ठंडक देती है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट को स्वस्थ रखते हैं।
कैसे पिएं: छाछ में थोड़ा भुना जीरा और काला नमक डालकर पिएं।
 
---
 

 3. नारियल पानी

 
नारियल पानी प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। यह शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी को जल्दी पूरा करता है।
 
---
 

 4. आम पन्ना

 
कच्चे आम से बना आम पन्ना लू से बचाने के लिए बहुत प्रसिद्ध पेय है। यह शरीर को ठंडा रखता है और ऊर्जा देता है।
 
---
 

 5. बेल का शरबत

 
बेल का शरबत पेट के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह डिहाइड्रेशन और पेट की गर्मी को कम करने में मदद करता है।
 
---
 

 6. तरबूज जूस

 
तरबूज में लगभग 90% पानी होता है, इसलिए यह शरीर को हाइड्रेट रखने में बहुत मदद करता है।
 
---
 
 7. खीरा और पुदीना ड्रिंक
 
खीरा और पुदीना दोनों ही ठंडक देने वाले होते हैं। इन्हें ब्लेंड करके हल्का नमक डालकर पी सकते हैं।
 
---
 

 8. सत्तू का शरबत

 
सत्तू गर्मियों में ऊर्जा देने वाला पारंपरिक पेय है। इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं।
 
---
 

 9. गन्ने का रस

 
गन्ने का रस शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और गर्मी में थकान दूर करता है।
 
---
 

 10. जलजीरा

 
जलजीरा पाचन को बेहतर बनाता है और गर्मी में शरीर को ठंडा रखता है।
 

गर्मी में हेल्थ टिप्स

 
✔ दिनभर में कम से कम 8–10 गिलास पानी जरूर पिएं।
✔ दोपहर 12 से 3 बजे के बीच तेज धूप में बाहर निकलने से बचें।
✔ हल्के और ढीले सूती कपड़े पहनें।
✔ ज्यादा मसालेदार और तला-भुना खाना कम खाएं।
✔ बाहर जाते समय टोपी या छाता जरूर इस्तेमाल करें।
✔ अपनी डाइट में फल और सलाद शामिल करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:05 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (16:58 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

South Direction Home Vastu Tips: घर की दक्षिण दिशा को इन 5 तरीकों से अशुभता से बचाएं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels