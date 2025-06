कद्दू के बीज ज्यादा खाना पड़ सकता है भारी, जानिए कितनी मात्रा में खाने से होता है फायदा

what happens if you eat too many pumpkin seeds: कद्दू के बीज, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं, पोषक तत्वों का एक पावरहाउस हैं। प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर ये छोटे बीज हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि किसी भी अच्छी चीज़ की अति नुकसानदायक हो सकती है? कद्दू के बीज ज्यादा खाने से शरीर में क्या होता है? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। आइए, आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं और यह भी जानते हैं कि इसे कितनी मात्रा में खाना सही है।

कद्दू के बीज ज्यादा खाने से शरीर में क्या होता है? (What happens if you eat too many pumpkin seeds?)

अब बात करते हैं कि जब आप इन फायदेमंद बीजों का सेवन आवश्यकता से अधिक करते हैं तो क्या हो सकता है:

1. पेट संबंधी समस्याएं (Digestive Issues): कद्दू के बीजों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। जहां फाइबर पाचन के लिए अच्छा है, वहीं इसकी अत्यधिक मात्रा पेट फूलना, गैस, ऐंठन और यहां तक कि दस्त या कब्ज का कारण बन सकती है। खासकर, यदि आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो यह समस्या बढ़ सकती है।

2. वजन बढ़ना (Weight Gain): भले ही ये पौष्टिक होते हैं, कद्दू के बीज कैलोरी और वसा में भी उच्च होते हैं। मुट्ठी भर बीजों में लगभग 150-200 कैलोरी हो सकती है। यदि आप इन्हें अधिक मात्रा में खाते हैं और अपनी कुल कैलोरी सेवन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वजन बढ़ना तय है।

3. एलर्जी प्रतिक्रियाएं (Allergic Reactions): कुछ लोगों को कद्दू के बीजों से एलर्जी हो सकती है, जिसके लक्षण खुजली, पित्ती, सूजन या सांस लेने में कठिनाई हो सकते हैं।

4. दवाओं के साथ प्रतिक्रिया (Interactions with Medications): कद्दू के बीजों में ऐसे गुण होते हैं जो रक्तचाप या रक्त शर्करा को कम कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही रक्तचाप या मधुमेह की दवाएं ले रहे हैं, तो अत्यधिक सेवन से रक्तचाप या रक्त शर्करा का स्तर बहुत कम हो सकता है।

5. पोषक तत्वों का असंतुलन (Nutrient Imbalance): किसी एक पोषक तत्व का अत्यधिक सेवन अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है, जिससे शरीर में असंतुलन पैदा हो सकता है।