डॉक्टर ने किया है ज्यादा पानी पीने से मना? खाएं ये 5 फूड्स जिनसे नहीं लगेगी बार-बार प्यास

Which food is good for dehydration: गर्मी हो या सर्दी, पानी पीना शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन क्या हो जब डॉक्टर खुद ज़्यादा पानी पीने से मना कर दें? जी हां, ये बात सुनने में चौंकाने वाली लग सकती है लेकिन कई मेडिकल कंडीशन्स जैसे किडनी की समस्या, हार्ट फेल्योर, हाई ब्लड प्रेशर, या पानी रिटेंशन (Water Retention) जैसी स्थितियों में डॉक्टर सलाह देते हैं कि व्यक्ति अपनी पानी की मात्रा नियंत्रित रखे। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है शरीर को हाइड्रेटेड रखना बिना बार-बार प्यास महसूस किए। सवाल ये उठता है, जब पानी सीमित हो, तो ऐसा क्या खाएं जिससे शरीर को पर्याप्त नमी भी मिले और प्यास भी न लगे?