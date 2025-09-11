हिन्दी दिवस पर बाल गीत : हिन्दी ऊपर लाना है

खुलीं कापियां खुलीं किताबें,
निकल पड़े बस्तों से पेन।
मुन्ना बांच रहा पुस्तक में,
मुरगी का मतलब है हेन।
उसे हेन का मतलब मुरगी ,
लिखना कभी न भाता है।
हिन्दी को पहले क्रम पर ही,
रखना उसे सुहाता है।
मुरगी मतलब हेन न पढ़ ले,
पड़ता तब तक उसे न चैन।
डॉग का मतलब कुत्ता होता,
उसका भाई पढ़ता है।
कुत्ता मतलब डॉग क्यों नहीं,
वह भाई से लड़ता है।
हिन्दी को ऊपर रखना है।
हम सब हैं हिन्दी की देन।
भाषा अपनी हिन्दी है तो,
हिन्दी से इंग्लिश सीखो।
अंग्रेजी से हिन्दी रटकर,
अरे भाई अब मत चीखो।
हाथ उठाकर बोलो बच्चो ,
मुरगी का मतलब है हेन।
