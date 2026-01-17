Dharma Sangrah

बसंत पंचमी और सरस्वती प्रकटोत्सव पर रोचक निबंध Basant Panchami Essay

WD Feature Desk

, शनिवार, 17 जनवरी 2026 (12:02 IST)
Basant Panchami 2026: प्रस्तावना: भारत में हर त्योहार का अपनी विशेष महत्ता और सांस्कृतिक महत्व है। उनमें से एक है बसंत पंचमी। यह पर्व खासकर विद्या, कला और संगीत की देवी सरस्वती के पूजन का पर्व है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, जो सर्दी की समाप्ति और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा-अर्चना की जाती है और विद्यार्थी, कलाकार, संगीतज्ञ एवं सभी कला प्रेमी इस दिन विशेष रूप से खुश रहते हैं क्योंकि यह दिन उनकी विद्या और कला में वृद्धि का प्रतीक होता है।ALSO READ: Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा
 
बसंत पंचमी का महत्व: बसंत पंचमी का पर्व विशेष रूप से वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है। इस दिन से सर्दी की समाप्ति होती है और गर्मी का मौसम धीरे-धीरे आना शुरू हो जाता है। भारतीय संस्कृति में यह दिन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह दिन देवी सरस्वती की उपासना का होता है। विद्या की देवी होने के कारण, छात्र-छात्राएं विशेष रूप से इस दिन पूजा करते हैं और अपने अध्ययन में सफलता की कामना करते हैं। साथ ही, कलाकार और संगीतज्ञ भी इस दिन मां सरस्वती की पूजा करके अपनी कला में उन्नति की प्रार्थना करते हैं।
 
सरस्वती पूजा का महत्व: बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा या सरस्वती प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। देवी सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला, और भाषा की देवी मानी जाती हैं। वे एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक और माला धारण करती हैं। उनका आसन सफेद कमल पर होता है, जो उन्हें निर्मलता और शुद्धता का प्रतीक बनाता है। इस दिन संगीत और साहित्य के प्रेमियों द्वारा विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। छात्रों द्वारा अपनी किताबों और पेन को पूजा के दौरान मां के चरणों में रखकर आशीर्वाद लिया जाता है।
 
पर्व की विशिष्टता: बसंत पंचमी के दिन वसंत ऋतु का आगमन होता है, जो भारतीय संस्कृति में एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर उत्तर भारत में इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग घरों को सजाते हैं, हल्दी और चंदन का लेप करते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, और भोजन में भी पीले रंग के व्यंजन जैसे खिचड़ी और खीर का सेवन करते हैं। इस दिन पीला रंग शांति, समृद्धि और सौर्य का प्रतीक होता है।
 
पौराणिक कथाएं: बसंत पंचमी का पर्व विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी सरस्वती का जन्म माघ मास की शुक्ल पंचमी को हुआ था, और उसी दिन से उनकी पूजा-अर्चना का महत्व बढ़ा। अत: इस दिन मां सरस्वती की जयंती भी मनाई जाती है।  कथा के अनुसार, भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती देवी को अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक बनाया और उन्हें ज्ञान, संगीत और कला की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया।
 
सरस्वती पूजा की विधि: बसंत पंचमी तिथि पर सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है, और इसे विशेष विधि-विधान से किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से मां सरस्वती के चित्र या मूर्ति का पूजन किया जाता है। पूजा में पीला कपड़ा चढ़ाना, धूप और दीप जलाना, और फल-फूल अर्पित करना सामान्य प्रथा है। छात्रों के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे अपनी किताबों और पेन को पूजा के दौरान देवी के चरणों में रखते हैं, ताकि उन्हें शिक्षा और ज्ञान में सफलता मिले।
 
बसंत पंचमी के साथ आने वाली खुशियां: बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी विशेष होता है। यह पर्व सर्दी की विदाई और गर्मी के स्वागत का प्रतीक होता है। जैसे ही वसंत ऋतु आती है, हर ओर हरियाली और खुशबू का आलम होता है। बगीचों में फूलों की बिखरी हुई रंग-बिरंगी चादरें, पेड़ों पर नए पत्तों का आना, और ठंडी हवाओं का चलना- यह सब जीवन को एक नई ऊर्जा और खुशी से भर देता है। लोग इस दिन को खुशियों से भरकर मनाते हैं और समाज में प्यार और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं।
 
उपसंहार: बसंत पंचमी न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह ज्ञान, कला, और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें अपने ज्ञान और कर्तव्यों की याद दिलाता है। इस दिन की पूजा से हम अपनी शिक्षा में प्रगति की कामना करते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित होते हैं। इस दिन का उद्देश्य न केवल विद्या की देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देना है।
 
