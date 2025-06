योग एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग, पढ़ें योग दिवस पर हिन्दी में निबंध

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम: 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' : इस वर्ष 2025 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' (Yoga for One Earth, One Health) है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि योग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम न केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और वैश्विक सद्भाव में भी योगदान दे सकते हैं। यह 'वसुधैव कुटुंबकम्' अर्थात् पूरा विश्व एक परिवार है के भारतीय दर्शन को प्रतिध्वनित करती है, जहां सभी प्राणियों और प्रकृति के स्वास्थ्य को एक साथ देखा जाता है। यह थीम बेहद प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। यह हमें यह संदेश देती है कि हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य केवल हमारे शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास के पर्यावरण, समुदाय और पूरे ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।