मैंने नौकरानी से कहा - तुम तीन दिन से काम पर क्यों नहीं आई और बताया भी नहीं ?

नौकरानी, अरे, मैंने तो फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दिया था 'going to रानीखेत for three days...'