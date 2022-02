Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Who Is This?? : पति-पत्नी का असली चुटकुला

पति-पत्नी में जोरदार झगड़ा हुआ पत्नी अपना घर छोड़कर मायके चली गई वो इतने गुस्से में थी की पति को रास्ते से ही मैसेज किया कि अब अपने फोन से मेरा नंबर भी डिलीट कर देना पति का जवाब- Who Is This??

