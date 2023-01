मंगल का जन्मस्थान उज्जैन या अमलनेर? जानिए क्या कहते हैं पौराणिक तथ्य

मंगल देव का परिचय | Introduction to Mangal Dev: पुराणों में मंगल देव को भूमि का पुत्र माना गया है। भूमिदेवी को वराह देव की पत्नि माना गया है। मंगलदेव को शिव का अंश माना गया है। कई जगह पर मंगलदेव को ब्रह्मचारी माना गया है लेकिन कुछ जगह पर उनकी संगिनी ज्वालिनी देवी को माना है। मंगल देव का वाहन भेड़ है और वे हाथों में त्रिशूल, गदा, पद्म और भाला या शूल धारण किए हुए हैं। मंगल देवता, देवों के सेनापति हैं।

मंगल ग्रह और देवता | Mangal Grah and Dev: मंगल देव मंगल ग्रह और युद्ध के देवता हैं। मंगल देव का रंग लाल है। मंगल ग्रह का भी रंग लाल होने के कारण उसे अंगारक भी कहते हैं। मंगल देव की प्रकृति तमस गुण वाली है। मंगल साहस, आत्मविश्वास और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल ग्रह या मंगलदेव का वार मंगलवार है। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी है। दसवें भाव में यानी मकर में मंगल उच्च का होता है और सिंह में नीच का।

कैसे पहुंचे श्री मंगल देव मंदिर अमलनेर महाराष्ट्र | how to reach shri mangal dev graha mandir amalner maharashtra:

- पुणे और मुंबई से अमलनेर की दूरी | Distance of Amalner from Pune and Mumba: अमलनेर पुणे से लगभग 451 किलोमीटर दूर है। मुंबई से यह जगह करीब 492 किलोमीटर दूर है। यहां के लिए ट्रेन और बस दोनों ही साधन उपलब्ध है।