क्या दो देशों के बीच हो सकती है परमाणु हथियार की खरीद फरोख्त?, जानिए क्या हैं नियम

can any country sell nuclear bombs like other weapons: परमाणु बम! यह नाम सुनते ही

विनाशकारी शक्ति और वैश्विक तबाही की कल्पना मन में आती है। अन्य हथियारों जैसे बंदूकों, मिसाइलों या टैंकों के विपरीत, परमाणु हथियार सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं होते, बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कोई देश इन्हें आसानी से खरीद या बेच सकता है? असल में परमाणु हथियारों का व्यापार अन्य हथियारों की तरह नहीं होता और इसके लिए बेहद सख्त अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियाँ मौजूद हैं। आइये जानते हैं परमाणु हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर क्या हैं नियम: