क्यों हो रही है 'चिकन नेक' पर चिक-चिक? जानिए क्या है ‘Chicken Neck’ और भारत के लिए क्यों है महत्वपूर्ण

what is chicken neck of india: भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। लेकिन इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ने वाला एक छोटा, संकरा भूभाग है, जिसे 'चिकन नेक' या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के एक विवादास्पद बयान ने इस रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। आखिर क्या है यह 'चिकन नेक' और भारत के लिए इसका इतना महत्व क्यों है? आइए, विस्तार से समझते हैं।