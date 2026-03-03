Dhulandi 2026: धुलेंडी पर क्या करें और क्या नहीं, जानिए खास बातें

धुलेंडी/ होली भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे रंगों और खुशियों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार खासतौर पर हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच मनाया जाता है, और यह 'रंगवाली होली' के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन लोग गुलाल, रंगों, पानी के गुब्बारे और पानी के छींटों के साथ एक-दूसरे को रंगते हैं। इस विशेष दिन का उद्देश्य आनंद और भाईचारे को बढ़ाना है, लेकिन यह जरूरी है कि हम इसे सही तरीके से मनाएं, ताकि कोई नुकसान न हो और त्योहार का आनंद पूरी तरह से लिया जा सके।

धुलेंडी के दिन क्या करें

धुलेंडी के दिन क्या न करें

धुलेंड़ी पर खास सुझाव

धुलेंडी-FAQs

इस लेख में माध्यम से हम आपको बताएंगे कि धुलेंडी के दिन क्या करें और क्या न करें, ताकि आप रंगों और खुशी से भरे इस पर्व का सही तरीके से आनंद उठा सकें।

धुलेंडी के दिन क्या करें 1. प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हमेशा हर्बल या ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करें। गुलाल घर के बने फूलों वाले रंगों (जैसे टेसू के फूल) का उपयोग करें। यह आपकी त्वचा, और आंखों के लिए और पर्यावरण सभी के लिए सुरक्षित हैं।

2. त्वचा और बालों की सुरक्षा करें होली खेलने से पहले नारियल या सरसों का तेल बालों और त्वचा पर लगा लें, ताकि रंग आसानी से निकल जाए। या रंग खेलने से पहले पूरे शरीर पर नारियल या सरसों का तेल लगाएं। बालों में भी अच्छी तरह तेल लगा लें ताकि रंग जड़ तक न पहुंचे।

3. पुराने और पूरे कपड़े पहनें ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ढकें और जिनके खराब होने का अफसोस न हो। जिन्हें आसानी से धोया जा सके।

4. पानी की बचत करें सूखी होली खेलने की कोशिश करें। बेवजह पानी की बर्बादी न करें। जितना हो सके, सूखे रंगों का इस्तेमाल करें ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके।

5. दूसरों की सहमति का सम्मान करें यह सुनिश्चित करें कि आप किसी को रंग लगाने से पहले उनकी अनुमति लें, क्योंकि कुछ लोग रंगों से एलर्जी या असहज महसूस कर सकते हैं। किसी पर जबरदस्ती रंग न डालें। 'बुरा न मानो होली है' कहकर किसी को असहज न करें।

**** धुलेंडी के दिन क्या न करें 1. केमिकल वाले रंगों से बचें सस्ते और तेज केमिकल वाले रंग त्वचा एलर्जी और आंखों में जलन कर सकते हैं।

2. पानी के गुब्बारों से चोट न पहुंचाएं ऊंचाई से फेंके गए गुब्बारे गंभीर चोट का कारण बन सकते हैं।

3. नशे से दूर रहें, वाहन न चलाएं होली पर कई जगह भांग या शराब का सेवन होता है। नशे में गाड़ी चलाना खतरनाक और गैरकानूनी है। त्योहार की गरिमा बनाए रखें। भांग या अन्य नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।

4. जानवरों पर रंग न डालें पशुओं को रंगों से परेशानी और स्वास्थ्य हानि हो सकती है।

5. झगड़ा या अशोभनीय व्यवहार न करें त्योहार का उद्देश्य खुशी और भाईचारा बढ़ाना है, विवाद नहीं।

धुलेंड़ी पर खास सुझाव * आंखों में रंग चला जाए तो तुरंत साफ पानी से धोएं।

धुलेंडी-FAQs Q1: होली पर किस प्रकार के रंग का इस्तेमाल करना चाहिए?

A1: प्राकृतिक, हर्बल, और ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये त्वचा के लिए सुरक्षित होते हैं और पर्यावरण पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते।

Q2: होली खेलते समय त्वचा की सुरक्षा कैसे करें? A2: होली खेलने से पहले अपने शरीर और बालों में तेल लगा लें। यह रंग को अच्छे से हटाने में मदद करता है और त्वचा को हानि से बचाता है।

Q3: क्या होली खेलते समय आंखों की सुरक्षा जरूरी है? A3: हां, होली खेलते समय आंखों में रंग न जाने के लिए सुरक्षात्मक चश्मे का उपयोग करें और अगर रंग आंखों में चला जाए तो तुरंत पानी से धोएं।

Q4: होली में बच्चों के लिए क्या विशेष सावधानियां हैं? A4: बच्चों को सुरक्षित और हल्के रंगों से होली खेलानी चाहिए। साथ ही, उन्हें पानी के गुब्बारे से बचाकर रखें और सुनिश्चित करें कि वे गिरकर चोट न लगाएं।