होली 2025: भांग और ठंडाई में क्या है अंतर? दोनों को पीने से शरीर पर क्या असर होता है?

Is bhang and thandai same: होली का त्योहार भारत में खुशियों, रंगों और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर और पारंपरिक पकवानों का आनंद लेकर खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन होली का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो हर साल चर्चा का विषय बनता है – भांग और ठंडाई। भांग और ठंडाई दोनों ही होली के अवसर पर विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं और इनका आनंद लिया जाता है। भांग और ठंडाई दोनों ही होली के रंगों और मस्ती का हिस्सा हैं, लेकिन इनका सेवन करते समय संतुलन और सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है। जहां भांग नशा उत्पन्न करती है और मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है, वहीं ठंडाई शरीर को ठंडक और ताजगी प्रदान करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भांग और ठंडाई में क्या अंतर है? क्या दोनों का असर एक जैसा होता है? चलिए इस लेख में जानते हैं इन दोनों पेयों का सच और इनके प्रभाव को विस्तार से -