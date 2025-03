होली का रंग नहीं पड़ेगा स्किन पर भारी, यह घरेलू नुस्खा है सबसे असरदार

ghee and coconut oil for face on holi: होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, जिसमें हर कोई खुशी और उमंग के साथ एक-दूसरे पर रंग बरसाता है। लेकिन रंगों का ये उत्सव जितना मजेदार होता है, उतना ही हमारी त्वचा के लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है। खासकर महिलाओं और युवतियों के लिए, जो अपनी त्वचा की देखभाल को लेकर काफी सतर्क रहती हैं। केमिकल युक्त रंग त्वचा पर दाग-धब्बे छोड़ सकते हैं और त्वचा को रूखा व बेजान बना सकते हैं। इसलिए, होली खेलने से पहले अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है।