गंजापन दूर करने के 3 कारगर उपाय, डॉक्टर की सलाह से आजमाकर देखें?

आंकड़े का दूध लगाने से होगा गंजापन दूर | Baldness will go away by applying aakde ka doodh:

शिवजी को आंकड़े का फूल अर्पित किया जाता है।

यदि कुछ दिनों तो सिर के खाली स्थान पर आंकड़े का दूध लगाया जाए तो बाल उगने लगते हैं।

आंकड़े का दूध गरम होता है। ताजे दूध का ही उपयोग किया जाता है।

उसी वक्त आंकड़े की छोटी सी डाली को तोड़कर उसमें से निकल रहे दूध की 4 से 5 बूंदों को सिर पर लगाएं।