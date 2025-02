गट हेल्थ को करना है रिसेट तो खाएं पोषक तत्वों से भरपूर होम मेड माउथ फ्रेशनर, वेट लॉस में भी है मददगार

How to Make After Meal Digestive Mouth Freshener: आजकल बाजार में कई तरह के माउथ फ्रेशनर मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर में आर्टिफिशियल फ्लेवर और शुगर की मात्रा अधिक होती है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। इस लेख में हम आपको घर पर ही एक ऐसा माउथ फ्रेशनर बनाने की विधि बताएंगे जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ गट हेल्थ और वेट लॉस में भी मददगार होगा।





यह माउथ फ्रेशनर क्यों है खास?

यह माउथ फ्रेशनर सौंफ, अजवाइन, मेलन सीड्स, इलायची, बादाम, कोकोनट और जैगरी पाउडर या रॉक शुगर जैसी प्राकृतिक चीजों से बनाया गया है। ये सभी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं।





माउथ फ्रेशनर बनाने की सामग्री

सौंफ - 2 टेबल स्पून

अजवाइन - 1 टेबलस्पून

मेलन सीड्स - 2 टेबलस्पून

इलायची - 3 से 4 (क्रश करके)

बादाम - थोड़े से (क्रश किया हुआ)

कोकोनट - एक छोटा टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

जैगरी पाउडर या रॉक शुगर - एक चम्मच

माउथ फ्रेशनर बनाने की विधि

एक पैन में सौंफ, अजवाइन और मेलन सीड्स को धीमी आंच पर हल्का सा भून लें।

जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं तो इसमें इलायची, बादाम और कोकोनट मिलाएं।

आखिर में जैगरी पाउडर या रॉक शुगर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।

इस माउथ फ्रेशनर को एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लें।

माउथ फ्रेशनर के फायदे गट हेल्थ के लिए फायदेमंद: सौंफ और अजवाइन पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। इससे पेट में गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं।

सौंफ और अजवाइन पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। इससे पेट में गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं। वेट लॉस में मददगार: यह माउथ फ्रेशनर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

यह माउथ फ्रेशनर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। मुंह की ताजगी : यह माउथ फ्रेशनर मुंह को साफ और ताजा रखने में मदद करता है।

: यह माउथ फ्रेशनर मुंह को साफ और ताजा रखने में मदद करता है। पोषक तत्वों से भरपूर: इसमें बादाम, मेलन सीड्स और कोकोनट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर चीजें हैं।

इसमें बादाम, मेलन सीड्स और कोकोनट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर चीजें हैं। प्राकृतिक और सुरक्षित: यह माउथ फ्रेशनर पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बना है और इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं है।

यह होममेड माउथ फ्रेशनर न सिर्फ आपके मुंह को ताजा रखेगा बल्कि आपकी गट हेल्थ और वेट लॉस में भी मदद करेगा। यह बाजार में मिलने वाले माउथ फ्रेशनर के मुकाबले ज्यादा हेल्दी और सुरक्षित है। तो देर किस बात की, आज ही इस माउथ फ्रेशनर को घर पर बनाएं और इसके फायदों का आनंद लें।



अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।