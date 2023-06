Health Tips : शरीर में जमी गंदगी को निकालने के लिए कौनसे फल खाएं?

These fruits remove the dirt of the body : शरीर में जमी गंदगी यदि बाहर निकल जाती है तो व्यक्ति हर तरह से निरोगी हो जाता है। इससे आयु भी बढ़ जाती है। योग और आयुर्वेद में शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने के कई तरीके बताए गए हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले चाय, कॉफी, दूध, कोल्ड्रिंक, मैदा, बेसन, बैंगन, समोसे, कचोरी, पोहे, पिज्जा, बर्गर आदि का त्याग करना पड़ता है। यहां जानिए ऐसे 7 फल जिन्हें खाकर शरीर की गंदगी को बाहार किया जा सकता है।