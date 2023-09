Health Tips : जावित्री का सेवन कैसे करें, 10 फायदे जानकर चौंक जाएंगे

जावित्री का सेवन कैसे करते हैं- How to consume mace?

जावित्री खाने के फायदे क्या है- What are the benefits of eating mace?

1. जावित्री का उचित मात्रा में सेवन करने से पाचन तंत्र में सुधार होता है। कब्ज और एसिडिटी जैसे रोग दूर होते हैं।